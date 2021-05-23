İstanbul'u rahatlatacak yolda 398 km'lik bölüm bitti
|23 Mayıs 2021 09:34
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2013'te yapımına başlanan yolun ilk açılan bölümü 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine açan Odayeri-Paşaköy arasıydı. 2017'de Paşaköy-Mecidiye, 2018'de Hüseyinli-Kömürlük, Yassıören-Odayeri ve Kurtköy Liman Bağlantı Yolu, 2019'da Çatalca-Yassıören Kesimi, Habibler Kavşağı, İstanbul Park bağlantı kavşakları, Gebze OSB Kavşağı, Balçık 1 ve 2 kavşakları ile bağlantı yolları, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı açıldı.
2020'de ise Kınalı-Çatalca kesimi, Sevindikli Kavşağı-TEM İzmit 1 Kavşağı bağlantı yolları, TEM İzmit 1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arası tamamlandı.
Yolun Habibler Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasındaki 9.1 kilometrelik kısmı ise önceki gün hizmete alındı.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; Kuzey Marmara Otoyolu'na son eklenecek bölüm ise Çatalca'nın Nakkaş Mahallesi ile Başakşehir arasındaki 45 kilometrelik kesim olacak. Böylece Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy'deki trafik Kuzey Marmara Otoyolu'na alınarak bölgedeki yoğun sıkışıklık giderilmiş olacak.
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