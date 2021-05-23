1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Reçetesiz antibiyotik satan eczacı şimdi yandı

Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken Yargıtay 19. Ceza Dairesi, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti
 23 Mayıs 2021 09:42
+Aa- Yazdır
Reçetesiz antibiyotik satan eczacı şimdi yandı

İddiaya göre ilçe kaymakamlığı ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç ayrı tutanak tutarak, üç kez 521'er TL ceza kesti. Eczacının idari para cezasına yaptığı itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kabahatli eczacı hakkında 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kere olmak üzere üç kez 52 TL ceza kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 15/2. maddesindeki 'Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır' ifadesine atıfta bulundu. Bozma talebinde şöyle denildi:

"Reçetesiz antibiyotik satma eylemi sebebiyle üç farklı tutanak düzenlenip üç ayrı idari yaptırım kararı verilmiş olması karşısında, tüm satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır."

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi için dosyayı 19. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği ret kararını yerinde buldu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"1262 sayılı Kanun'un 1/2. maddesinde yer alan 'Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır' düzenlemesi ile kabahat oluşturan fiil tanımlanmıştır. 5326 sayılı Kanunun 15/2. maddesinde yer alan kabahatlerdeki içtima uygulamasına yönelik 'Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır' düzenlemesi ile ancak kesintisiz fiille işlenebilen kabahatler yönünden idari yaptırım uygulanana kadar tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir. Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması zorunlu olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı zamanlarda ve farklı işlemlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kesintisiz bir fiil olduğundan söz edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ayıplı araca 7 yıl sonra iade
22 Mayıs 2021 08:55		 Doktorun, eleştirel yorumlara sansür talebi Yargıtay'dan döndü
19 Mayıs 2021 12:02
Yargıtay'dan evli kadına eğitim kararı
17 Mayıs 2021 07:45		 TSK'da FETÖ temizliği sürüyor
17 Mayıs 2021 07:45
Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu
16 Mayıs 2021 13:05		 Yargıtay, eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkaran kadına tazminat yolunu açtı
15 Mayıs 2021 11:15
Evin anahtarını ailesine veren eş 'ağır kusurlu' sayıldı
13 Mayıs 2021 10:16		 Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
12 Mayıs 2021 12:55
Yargıtay: Eski sevgilinin fotoğraflarını saklamak ağır kusur
11 Mayıs 2021 09:49		 Ekonomik şiddet hem boşanma hem tazminat sebebi
10 Mayıs 2021 09:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor12:05 - Türk edebiyatının usta ismi Cenap Şahabettin'in evi otopark oldu11:57 - Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde11:51 - Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak11:46 - Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler11:40 - 26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor
11:30 - Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı11:23 - Korona korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı11:18 - Üşengeçliği fenomen yaptı11:14 - Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor11:11 - TBMM bu hafta HSK üyelerini seçecek11:08 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
11:05 - Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı11:01 - Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü10:54 - 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş10:51 - EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı10:44 - Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
10:36 - Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1107 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?
Cezaevlerine çocuk ayarı
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
deterjan pintisi 1
fasulye nohut mercimek haşlama 2
Musab Turan 1
teşekkürler 1
bozdoğan füzesi 2
Huzur veren şeyler 1
mukaveme 4
köfteci yusuf 2
21 Mayıs 2021 çin depremi 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam