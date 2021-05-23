1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu

Malezya'da köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
 23 Mayıs 2021 09:55
+Aa- Yazdır
Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu

ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.

Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.

Yeni koronavirüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.

İnsandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci koronavirüs olacağı açıklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı
23 Mayıs 2021 06:41		 Fransa, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
22 Mayıs 2021 22:05
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi
22 Mayıs 2021 17:39		 Dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı!
22 Mayıs 2021 15:34
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
22 Mayıs 2021 11:03		 IMF'den 50 milyar dolarlık Kovid-19 salgınını sona erdirme önerisi
21 Mayıs 2021 20:08
DSÖ'den aşıda küresel eşitsizlik uyarısı
21 Mayıs 2021 18:46		 İspanya, aşı olan herkese sınırlarını açacak
21 Mayıs 2021 16:24
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası saldırı!
21 Mayıs 2021 15:39		 DSÖ: Koronadan ölüm sayısı 2 ila 3 kat fazla olabilir
21 Mayıs 2021 14:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor12:05 - Türk edebiyatının usta ismi Cenap Şahabettin'in evi otopark oldu11:57 - Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde11:51 - Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak11:46 - Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler11:40 - 26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor
11:30 - Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı11:23 - Korona korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı11:18 - Üşengeçliği fenomen yaptı11:14 - Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor11:11 - TBMM bu hafta HSK üyelerini seçecek11:08 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
11:05 - Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı11:01 - Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü10:54 - 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş10:51 - EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı10:44 - Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
10:36 - Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1107 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?
Cezaevlerine çocuk ayarı
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obama 1
meyve sineği 1
gökdoğan füzesi 1
kavak yelleri 1
poşet kilidi 1
som seyir füzesi 1
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
mam-t mini akıllı mühimmat 1
teşekkürler 1
pasiflora 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam