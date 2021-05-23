Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
|23 Mayıs 2021 09:55
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ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.
Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.
Yeni koronavirüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.
Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.
İnsandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci koronavirüs olacağı açıklandı.
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