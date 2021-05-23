1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de Covid-19'a karşı uygulanan Sinovac ve BioNTech aşılarının hastaneye etkisini ortaya çıkarmak için araştırma başlatıldı
 23 Mayıs 2021 10:07
+Aa- Yazdır
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüsün ülkede yayılmasına karşı yaygın olarak uygulanan Çin'in Sinovac aşısı ile Alman BioNTech aşısının hastanelere yansımasını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmayı yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya açıklama yaptı.

Doç. Dr. Savaşçı, Sinovac aşısına ilişkin Şili'de yapılan araştırmada aşının hastaneye yatış oranlarını yüzde 87, yoğun bakıma yatma oranlarını yüzde 90 azalttığının belirlendiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Biz de hastanemizde çalışma yürütüyoruz. Hem Sinovac aşısı hem de BioNTech aşısında hastaneye, kişilere ve sahaya yansımasını değerlendirecek bir çalışma yürütüyoruz. Kesin sonuçlarını kısa sürede açıklayacağız. 'Aşı bizi ne kadar koruyor' bunu ispatlamış olacağız. Sahada biz aşının çok etkili şekilde hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacını azalttığını tespit etmiş durumdayız, bunu bilimsel veri tabanımızda da açıklamış olacağız" dedi.

'AŞININ OLUMLU ETKİLERİ VAR'

Doç. Dr. Savaşçı, çalışmayı hastaneye başvuran vakalar üzerinden yürüttüklerini kaydederek, "Bizim polikliniğimize başvuran vaka sayısı üzerinden değerlendiriyoruz. Kliniğe gelenlere aşı olup olmadığı beyan ettiriliyor, hangi tür aşıyı yaptırdığı, bunun kliniğe olan etkileri, yatışa, yoğun bakıma etkileri, ölüme etkileri bu konuları inceliyoruz. Zaten aşının olumlu olarak etkileri var, biz de bunlar sayısal anlamda da ortaya koyacağız" diye konuştu.

'AŞI YAPTIRMAYANLAR HAYATLARINI KAYBEDİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, kullanılan aşıların canlı olmadığını ve vücuda bir zararlarının bulunmadığını belirterek, "Artık toplum eğitim görmek istiyor, restoranda yemek yemek istiyor, dolayısıyla bizim bu savaşı kazanacağımız tek unsur da aşılanmadır. Aşı ile ilgili olumsuz görüşler de var. Bu aşılar herhangi bir şekilde canlı aşılar değildir. Vücuda, genetik yapımıza zarar verecek etkileri yoktur. Biz burada günlük 2-3 bin civarında aşı yapıyoruz. İstekli halkımız da mevcut; ama aşı sırası geldiği ve risk altında olduğu halde aşılanmayanlar da mevcut. Ne yazık ki aşı yaptırmayan insanlar altta da obezite, hipertansiyon, akciğer hastalıkları varsa yoğun bakıma yatma ihtiyaçları oluyor ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla bunu mutlaka önemseyelim" diye konuştu.

'HİNDİSTAN MUTANTININ ÜLKEMİZE ÇOK ETKİSİ OLMADI'

Doç. Dr. Savaşçı, hastanelerinde Hindistan varyantına rastlanmadığını kaydederek, "Hastanemizde şu anda Hindistan varyantı tespit etmedik. Hastanenin genel hasta yoğunluğuna baktığımızda Hindistan mutantının ülkemize çok etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Hindistan mutantı bizim için korkutucuydu. İngiltere'de vaka artışı var, bu da Hindistan mutantına bağlanıyor. Hindistan mutantının aşılardan kaçabileceğine dair endişeler vardı. İki firma AstraZeneca ve BioNTech Hindisan mutantına karşı da aşılarının etkinliği olduğunu açıkladı. İlk Hindistan mutantı çıkınca uçuşlara kısıtlamalar geldi bizde, yine uyanık olmamız, dikkat etmemiz gerekiyor. Vakalarımız 10 binlere gerilemişken tekrar bir dalgalanma yaşamak istemeyiz. Dolayısıyla özellikle yurt dışı uçuşlarına çok dikkat etmemiz, havaalanları ve gümrük kontrollerini çok iyi yapmamız gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
23 Mayıs 2021 08:15		 Spuknik V aşısının, Türkiye'de üretimi için geri sayım başladı
23 Mayıs 2021 07:27
Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
21 Mayıs 2021 17:10		 Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı
20 Mayıs 2021 16:17
Yerli aşının Faz-3 aşamasında 'boş aşı' yerine 'Sinovac' kullanılacak
17 Mayıs 2021 16:50		 mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?
16 Mayıs 2021 12:44
Yeni sinovac aşıları geldi
12 Mayıs 2021 12:06		 Prof. Balık: Hızlı bağışıklık için tek doz BioNTech yapılabilir
11 Mayıs 2021 11:19
Türkiye, ihtiyaç duyan ülkelere yerli aşıyla el uzatacak
10 Mayıs 2021 11:06		 Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
09 Mayıs 2021 07:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor12:05 - Türk edebiyatının usta ismi Cenap Şahabettin'in evi otopark oldu11:57 - Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde11:51 - Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak11:46 - Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler11:40 - 26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor
11:30 - Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı11:23 - Korona korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı11:18 - Üşengeçliği fenomen yaptı11:14 - Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor11:11 - TBMM bu hafta HSK üyelerini seçecek11:08 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
11:05 - Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı11:01 - Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü10:54 - 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş10:51 - EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı10:44 - Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
10:36 - Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1107 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?
Cezaevlerine çocuk ayarı
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teşekkürler 1
26 Mayıs 2021 Tam ay tutulması 2
beyin dalgaları 1
şükufe 1
sık kullanılanlar çubuğu 1
baş ağrısı 1
bu iş bitmiştir 2
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
mukaveme 4
memleket partisi 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam