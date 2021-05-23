Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek
|23 Mayıs 2021 10:12
|+Aa- Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen yarışmalar yarın tekrar başlayacak. Bu kapsamda, 24-27 Mayıs'ta 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak.
Bakanlıkta düzenlenecek yarışmalara başvuru sahipleri en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletname, şirket kaşesi ve HES kodlarını kampüse girişte hazır bulundurması gerekecek.
Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi kapsamında daha önce 26-29 Nisan'da 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete 260 megavat kapasite tahsis edilmişti.
Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor
23 Mayıs 2021 12:12
|Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde
23 Mayıs 2021 11:57
|Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı
23 Mayıs 2021 11:05
|Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
23 Mayıs 2021 10:32
|Eczaneler dışında ilaç satana hapis
23 Mayıs 2021 08:39
|130 kişinin maskesiz mesafesiz eğlencesi otele pahalıya patladı
23 Mayıs 2021 06:58
|Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi
23 Mayıs 2021 06:28
|Çakar tertibatı kullanan Adem Büyük'ün eşine para cezası
22 Mayıs 2021 23:39
|360 derece bakış açısıyla gezilebilen müzelere ilgi arttı
22 Mayıs 2021 23:10
|Mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılandı
22 Mayıs 2021 23:03