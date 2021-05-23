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EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar müdahale edilen uyuşturucu olayı sayısının yüzde 55, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 44 arttığını duyurdu
 23 Mayıs 2021 10:51
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EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı

Başkanlığın Twitter hesabından "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Uyuşturucunun Arzı ile Mücadele" başlıklı tabloya yer verildi.

Buna göre, müdahale edilen olay sayısı, 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 441 bin 151, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 682 bin 779 oldu. Müdahale edilen olay sayısında, yüzde 55'lik artış meydana geldi.

Yakalanan şüpheli sayısı ise 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 677 bin 995, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 974 bin 583 olarak kayıtlara geçti. Yakalanan şüpheli sayısında yüzde 44'lük artış kaydedildi.

Ele geçirilen esrar miktarında yüzde 25'lik düşüş

Ele geçirilen esrar miktarı (kilogram), 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 724 bin 794, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 546 bin 962 oldu. Ele geçirilen esrar miktarında yüzde 25'lik azalma meydana geldi.

Eroin miktarı (kilogram), 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 53 bin 373, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 73 bin 86 olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen eroin miktarında yüzde 37'lik artış kaydedildi.

Kokain miktarı (kilogram) 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 2 bin 505, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 4 bin 742 oldu. Ele geçirilen kokain miktarı, yüzde 89 arttı.

Ele geçirilen bonzai miktarı (kilogram) 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 2 bin 189, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 5 bin 343 olarak kayıtlara geçti. Bonzai miktarında da yüzde 144'lük artış meydana geldi.

Ele geçirilen metamfetamin miktarında yüzde 515'lik artış kaydedildi

Metamfetamin miktarı (kilogram) 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 1171, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 7 bin 206 oldu. Ele geçirilen metamfetamin miktarında yüzde 515'lik artış kaydedildi.

Ele geçirilen captagon (adet), 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 27 milyon 391 bin 791, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 64 milyon 119 bin 444 olarak kayıtlara geçti. Bu sayıda ise yüzde 134'lük artış kaydedildi.

Ekstazi (adet) 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 14 milyon 657 bin 403, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 31 milyon 947 bin 42 oldu. Ele geçirilen ecstasy sayısında yüzde 118'lik artış meydana geldi.

Ele geçirilen kenevir (kök) ise 15 Eylül 2011 ile 15 Temmuz 2016 arasında 215 milyon 489 bin 419, 15 Temmuz 2016 ve 15 Mayıs 2021 arasında 197 milyon 96 bin 607 olarak kaydedildi. Ele geçirilen kenevir kökünde yüzde 9'luk azalma yaşandı.

15 Temmuz sonrası müdahale edilen uyuşturucu olay sayısında yüzde 55'lik artış yaşandı

Yapılan paylaşımda, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 sivil, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası kolluk personeli arasındaki FETÖ mensuplarının tasfiye edildiği, bunların yerine görev verilen yeni kadroların layıkıyla hareket ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, "2016'dan sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir" ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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