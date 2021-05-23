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Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü

Ankara'da oğlu istemediği için aşı olmayan 70 yaşındaki bir kişi maalesef virüse yenik düştü. Uzmanlar, aşılanmanın toplumsal bağışıklığın kazanılması için de önemli olduğuna dikkati çekiyor
 23 Mayıs 2021 11:01
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Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sırası gelenlerin vakit kaybetmeden aşı olması büyük önem taşıyor. Ancak sırası gelmediği halde aşı olmayanlardan hayatını kaybedenler oluyor.

70 küsur yaşındaki bir vatandaşın çok istediği halde oğlu istemediği için aşı olmadığını anlatan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, yaşlı vatandaşın hastaneye yattıktan üç gün sonra vefat ettiğini belirtti.

İlhan, "Bunlara meydan vermemek için bizim vatandaşlarımızın buna inanması gerekiyor." dedi.

"Aşı olursak güz döneminde daha rahat yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz"

Aşı olmak, toplumsal bağışıklığın kazanılması için de gerekli. İlhan, şunları söyledi:

"Herkes aşılı olunca çevreye virüs yükü saçılımı azalacağı için toplumda bağışıklık meydana geliyor ve hastalık giderek görünmez hala geliyor. Daha sonrasında kaybolur. Bütün salgınlarda süreç böyle işliyor. Bireysel kurallara dikkat edersek, sıramız geldiğinde aşı olursak güz döneminde daha rahat yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz."

"İlaçları kullanmazsak insanlar hayatını kaybediyor"

Salgınla mücadelede tedaviye uymak da hayati önem taşıyor. Sahada filyasyon ekipleirnin evlere kadar giderek vatandaşlara ilaç verdiğini belirten İlhan, "Vatandaşlar diyor ki bu ilaç beni öldürüyor. Bu ilaçlar öldürüyor değil. Bu ilaçları kullanmazsak insanlar hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla beraber haziran ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanması hedefleniyor.
TRT
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