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700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor
 23 Mayıs 2021 11:08
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700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı.

Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor.

- Taşerondan kadroya geçenler için tayin talebi

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

- Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Hükümet ile Türk-İş arasında 2019'da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
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