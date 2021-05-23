Üşengeçliği fenomen yaptı
|23 Mayıs 2021 11:18
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Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yaptığı sırada hayvanların getirdiği çöpleri de toplamaya başladı. Şengül, atıkları topladıktan sonra sitenin dışındaki çöp kovasının yanına gitmek yerine çöpü duvarların üzerinden kovaya tam isabet ile attı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.
"Hayatımızda basketçi olmakta varmış"
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fenomen haline gelen Şengül, hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirtti. Şengül, "Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmakta varmış. Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş. Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
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