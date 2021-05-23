1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üşengeçliği fenomen yaptı

Düzce'de atıkları poşete toplayıp, uzakta olan çöp kovasına gitmeye üşenen adam, duvarların üzerinden çöp kutusuna tam basket attı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşılınca üşengeçlik yapan adam fenomen oldu
 23 Mayıs 2021 11:18
+Aa- Yazdır
Üşengeçliği fenomen yaptı

Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yaptığı sırada hayvanların getirdiği çöpleri de toplamaya başladı. Şengül, atıkları topladıktan sonra sitenin dışındaki çöp kovasının yanına gitmek yerine çöpü duvarların üzerinden kovaya tam isabet ile attı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

"Hayatımızda basketçi olmakta varmış"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fenomen haline gelen Şengül, hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirtti. Şengül, "Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmakta varmış. Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş. Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor
23 Mayıs 2021 11:40		 Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü
23 Mayıs 2021 11:01
Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
23 Mayıs 2021 10:44		 Denemeler sonuç verdi, antimikrobiyal içeren 'yayla kekiği' üretimi artırılıyor
23 Mayıs 2021 10:02
İstanbul'u rahatlatacak yolda 398 km'lik bölüm bitti
23 Mayıs 2021 09:34		 20 litre benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı araba yaptı
23 Mayıs 2021 09:18
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler
23 Mayıs 2021 09:08		 Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı
23 Mayıs 2021 06:54
Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele
22 Mayıs 2021 23:31		 Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı
22 Mayıs 2021 19:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor12:12 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor12:05 - Türk edebiyatının usta ismi Cenap Şahabettin'in evi otopark oldu11:57 - Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde11:51 - Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak11:46 - Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
11:40 - 26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor11:30 - Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı11:23 - Korona korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı11:18 - Üşengeçliği fenomen yaptı11:14 - Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor11:11 - TBMM bu hafta HSK üyelerini seçecek
11:08 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında11:05 - Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı11:01 - Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü10:54 - 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş10:51 - EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı
10:44 - Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?
Cezaevlerine çocuk ayarı
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1
Musab Turan 1
lavabo 1
beyin dalgaları 1
çıkış belgesi 1
şükufe 1
obama 1
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
yelimid Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı 1
venturi etkisi 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam