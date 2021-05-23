26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor
|23 Mayıs 2021 11:40
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Antalya'da yaşayan Abdullah Şimşek 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen 1994 model iki otomobil satın aldı, garajına koydu.
O gün bugün iki aracı fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza ediyor.
Naylonları bile üzerinde
Oto yıkamacısı Abdullah Şimşek, "Bu araçları koleksiyon haline getirdim. Şu anda da kapımda tutuyorum. Özel garaj yaptım bunlara. Sevgimi bunlara verdim. Bunları çok sevdiğim için de tutuyorum bunları şu anda" dedi.
Şimşek, otomobilleri garajdan çıkarırken ise çekici kullanıyor.
Araçların koltuğundaki koruyucu naylonlar bile hala duruyor.
Otomobillere gelen yüksek fiyatlı teklifleri geri çeviriyor
Abdullah Şimşek otomobillerine gözü gibi bakıyor. Öyle ki arabalara binerken önce ayakkabılarını çıkarıyor, ardından araca bu şekilde biniyor.
Şimşek'e otomobiller için yüksek fiyatlı teklifler yapıldı ancak onun, tutkunu olduğu araçları satmaya hiç niyeti yok. Çocuklarına ise tek vasiyeti kendisinden sonra gözü gibi baktığı iki otomobili satmamaları.
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