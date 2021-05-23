1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüste kadın, ayak ayak üstüne atan kişiye 'Saygısızlık yapıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası kadın, bu kişinin yüzüne tükürünce karşısındaki kişi de tükürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
 23 Mayıs 2021 11:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy - Beylikdüzü arasında sefer yapan metrobüste yaşandı.

Beylikdüzü'ne doğru ilerleyen metrobüste yolculuk etmekte olan kadın, bacak bacak üstüne atarak oturan kişiye, "Saygısızlık yapıyorsun. Karşına geldim oturdum, hala öyle oturuyorsun, ben bir bayanım" diyerek tartışmaya başladı.

Sözlü şekilde başlayarak büyüyen tartışmada, saygısızlık yapmadığını söyleyen erkek oturduğu yerden kalktı. Tartışmanın sürdüğü sırada kadın, kendisine yaklaşan tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

Yüzüne tüküren kadına karşılık olarak maskesini indiren bu kişi de tükürmeye başladı. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren kişileri, diğer yolcular ayırdı. Yaşanan tartışma ve karşılıklı tükürme bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş
23 Mayıs 2021 10:54		 EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı
23 Mayıs 2021 10:51
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü
23 Mayıs 2021 10:26		 Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
23 Mayıs 2021 06:48
Elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
23 Mayıs 2021 06:35		 Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
22 Mayıs 2021 22:19
'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 47 düzensiz göçmen çıktı
22 Mayıs 2021 21:54		 Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
22 Mayıs 2021 15:56
Sahte başkomisere 31 bin lira kaptırdı
22 Mayıs 2021 15:27		 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, ikizinin kimliğiyle yakalandı
22 Mayıs 2021 14:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor12:12 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor12:05 - Türk edebiyatının usta ismi Cenap Şahabettin'in evi otopark oldu11:57 - Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde11:51 - Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak11:46 - Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
11:40 - 26 yıllık iki otomobili ilk günkü haliyle duruyor11:30 - Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı11:23 - Korona korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı11:18 - Üşengeçliği fenomen yaptı11:14 - Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor11:11 - TBMM bu hafta HSK üyelerini seçecek
11:08 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında11:05 - Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı11:01 - Oğlu aşı olmasını istemedi, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü10:54 - 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş10:51 - EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı
10:44 - Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yeni araştırma: Sinovac ve BioNTech hastaneleri nasıl etkiledi?
Cezaevlerine çocuk ayarı
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okudukça 1
köfteci yusuf 2
26 Mayıs 2021 Tam ay tutulması 2
Huzur veren şeyler 1
fasulye nohut mercimek haşlama 2
meyve sineği 1
yelimid Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı 1
umut sarıkaya 1
şükufe 1
izzettin el kassam 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam