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Yoğun bakımdayken doğum yapan annenin bebeğiyle buluşması duygulandırdı

Hatay'da, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede solunum cihazına bağlıyken kız bebek dünyaya getiren Eylül Özge Avcı: "Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun, bebeğimi de gördüm, çok mutluyum"
 23 Mayıs 2021 12:28
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Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yapan annenin 15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki 32 haftalık gebe Eylül Özge Avcı, 23 Nisan'da karın ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Avcı, şikayetlerinin artması üzerine Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Solunum sıkıntısı artan Avcı, yoğun bakımdayken sezaryenle doğum yaptı.

Avcı'nın, 7 aylık hamileyken 1,7 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği İklim bebek de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hem anne hem de bebek için ölümle yaşam arasında geçen zorlu sürecin ardından Avcı, uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başardı. Avcı'nın Kovid-19'u tamamen atlattığı sırada İklim bebek de yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze alındı.

Avcı, doğumun ardından geçen 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Annenin, bebeğini kuvözde görebilmenin mutluluğunu hissettiği sırada duygusal anlar yaşandı.

- "Sağlıkçılarımız sayesinde ben de iyileştim, bebeğim de iyileşti"

Anne Avcı, AA muhabirine, bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını söyledi.

Anne olmanın tarifsiz bir mutluluk yaşattığını belirten Avcı, "Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun, bebeğimi de gördüm, çok mutluyum." dedi.

Avcı'nın annesi Naciye Doğruel de hem torununu hem de kızını kurtaran tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

Çok sıkıntılı günler geçirdiklerini dile getiren Doğruel, "Allah'ım onları bize bağışladı. Çok zorlu bir süreçti ama Allah'a çok dua ettik o da kabul etti ve kızımı da torunumu da kurtardı." diye konuştu.

- "Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu"

Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti.

Anne Avcı'nın ilk başlarda yaşama şansının yüzde 10 olduğunu ancak doğru tedavilerle bu şansı arttırıp onu hayata bağladıklarını anlatan Alparslan, şöyle konuştu:

"Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Annemiz yoğun bakım yatışının ilk gününde yapay solunum cihazına bağlandı ve buna rağmen kandaki oksijen düzeyi tutulamadığı için acil ameliyata alınıp bebek sezaryenle doğurtuldu. Sonrasında Eylül'ü tekrardan hayata döndürebilmemiz için ECMO gibi özel tedaviler uygulandı. Yaklaşık 10 günlük bir yoğun bakım tedavi süreci sürdü ve çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu."

Alparslan, İklim bebeğin tedavisinin de yoğun bakımında sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Hastanenin başhekim yardımcısı Özgür Şahan da hayatını kaybetme ihtimali yüksek olan Avcı ve bebeğini kurtaran tüm ekibe teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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