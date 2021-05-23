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Üniversite hastanesinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
 23 Mayıs 2021 14:38
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Üniversite hastanesinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, M. Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde, tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, binayı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalardan 24 kişiye, diğer servislerde müdahale edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Rektör Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nin poliklinik kısmında, hayırsever tarafından yaptırılan altyapıyla ilgili genişletme ve iyileştirme çalışmaları olduğunu söyledi.

Çalışma sırasında kaynak yapılırken hafif sıçrama sonucu küçük çaplı yangın çıktığını belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir alevli yangın değil ama özellikle izolasyon malzemesinin tutuşması sonrasında duman olmuş. Bu da karbonmonoksit birikimine neden olup, dumandan dolayı etkilenen hastalarımız ve personelimiz oldu. Çok şükür can kaybı yok. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu da çok iyi. Gerek hastaların gerekse personelin tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da sağlıklarına kavuşacaklar. Geçmiş olsun diyorum. Hastalarımıza bir an önce şifa diliyorum. Allah beterinden korusun."

Yangında 13 hasta ile 11 personelin dumandan etkilendiğini aktaran Çalış, "Alevli bir yanma yok. Sadece dumanın havalandırmadan da girmesinden dolayı etkilenme oldu. Şu anda durumları çok iyi. Hemen tahliye edildiler. Onkoloji servisimiz boşaltıldı, hastalar başka servislere aktarıldı. İnşallah belki bugün içerisinde, belki yarın gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hastalarımız tekrar servislerine dönecekler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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