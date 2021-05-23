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Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Sündüs Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı
 23 Mayıs 2021 12:59
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Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, Bahçesaray ilçesinde bulunan yayla yolları ise yeni yeni kardan temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları mayıs ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Kışın en çok kar yağan ve yolları bir dönem 6 ay boyunca kapalı olduğu için '9. Gezegen' olarak bilinen Bahçesaray'ın Sündüs Yaylası'nın yolunda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleriyle kapalı Sündüs Yaylası'nın yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda incelemelerde bulunan Başkan Cumali Sabırlı, vatandaşların rahat bir şekilde yaylaya çıkması için mücadele eden Başkan Arvas'a teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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