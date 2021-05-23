Diyarbakır Havalimanı, bakım onarım çalışması nedeniyle kapatılacak
|23 Mayıs 2021 13:14
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak bakım ve onarım çalışmaları 24 Haziran'a kadar sürecek.
Çalışmalar sırasında yolcuların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınarak kesintisiz ulaşım planlaması yapıldı.
Bir ay sürecek çalışma boyunca Diyarbakır'a gidiş gelişlerde hava yolunu tercih edecek yolcular, kente yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Batman ve Mardin havalimanlarından hizmet alabilecekler.
Diyarbakır Havalimanı ana pistinin 100 metre ile 1600 metre arasında kalan pist merkez hattı bölümlerinde yer yer 15 metre genişliğe varan bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı duyuldu.
Mardin Havalimanı çalışma saatleri de hava yollarının ek seferlerine göre güncellendi.
- Her uçak için ayrı taşıma yapılacak
Yolcu mağduriyetlerinin yaşanmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için, her uçak için ayrı taşıma yapılması planlandı.
Bakanlık, uçağın tarifeli kalkış saatinden 1 saat önce havalimanında olacak şekilde taşıma yapacak olan minibüs kooperatiflerinin, Mardin ve Batman'dan ulaşım hizmeti sağlayacağını bildirdi.
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