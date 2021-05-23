Siyasi partilerde yeni Anayasa mesaisi devam ediyor
|23 Mayıs 2021 13:32
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Siyasi partiler, yeni Anayasa çalışmalarına devam ediyor. AK Parti, Anayasa Bilim Kurulu başkanlığında yürütülen taslak metne son şeklini vermeye hazırlanıyor.
Yargıdan ifade özgürlüğüne, Meclis'in görev ve yetkilerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar birçok önemli başlık tamamlanırken, AK Parti yeni anayasanın tam mutabakatla yapılmasından yana.
Metin üzerinde MYP ile ortak çalışma yürütülecek
Bu nedenle taslak metin üzerinde hem muhalefetin hem de Sivil toplum kuruluşlarının desteği istenecek. Metin üzerinde MHP ile ortak çalışma yürütülecek.
MHP, Anayasa için hazırladığı taslak metni ilk açıklayan parti oldu. 100 maddelik teklifte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilmesinden yana tavır ortaya konuldu.
Millet İttifakında kritik toplantılar olacak
Millet ittifakında ise bu hafta kritik toplantılar olacak. CHP Güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığında topladığı çalışma için temel ilkeleri belirledi. Neden parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiği açıklandı.
CHP, halkı da yasama sürecine dahil etmeyi planlıyor. Vatandaşın meclise ulaştıracağı öneriler partiler tarafından Meclis'e kanun teklifi olarak sunulabilecek.
CHP'nin bu hafta Parti Meclisi'ni toplaması bekleniyor.
Bu toplantının ardından ittifak ortakları ile tek tek görüşülecek.
İyi Parti taslak metni CHP ile paylaştı
İyi Parti'de ise gözler grup toplantısına çevrildi. Genel Başkan Meral Akşener, bu toplantıda temel ilkeleri açıklayacak.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı ile toplanan metnin bu nedenle Meclis'te açıklanmasına önem veriliyor.
İyi Parti taslak metni de CHP ile paylaştı.
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