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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek
 23 Mayıs 2021 13:52
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.

Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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