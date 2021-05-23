Yoğun bakım yatışları yüzde 30 düştü
|23 Mayıs 2021 14:44
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Türkiye'de, COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma etkisini gösterdi.
Tedbirler sonucu vaka sayısı da yoğun bakım hasta sayısı da azaldı.
Poliklinik hasta sayısında yarı yarıya, hatta daha fazla bir düşüş olduğunu belirten SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Tr. Ümit Savaşçı, "Sağlıkçılarımızı en çok yoran, yatan hasta ve yoğun bakımdır. Yoğun bakımda boş yatak bulabilmemiz bugünlerde bizim için çok sevindirici bir gelişme. Özellikle yüzde 30 düşüş var yoğun bakım yatışlarında." dedi.
Aşılama da tabloyu etkiledi
Uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarının etkisi sahada da görüldü.
Savaşçı, "Hem kapanmanın hem de aşının gerçekten çok ciddi bir etkisi var sahada. Dünyada 1,5 milyarın üzerinde kişi aşılandı. Virüste genel bir dalgalanmada düşüş eğilimi yaşıyoruz şu dönemde." diye konuştu.
Yaz döneminde 20 yaş ve üzerinin de aşılanmasıyla vaka sayılarında ciddi düşüş bekleniyor.
Savaşçı, haziran-temmuz gibi 20 yaş üzerinde aşılama büyük oranda sağlanırsa sonbaharda vaka sayılarının 500'ün altına düşebileceğini söyledi.
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