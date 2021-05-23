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İki İyi Partiliye 'İkizdere' soruşturması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaretinde yaşanan gerginlikte, esnafı darbettikleri iddiasıyla 2 partili hakkında soruşturma başlatıldı
 23 Mayıs 2021 14:58
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İki İyi Partiliye 'İkizdere' soruşturması

Alınan bilgiye göre, esnaflık yapan Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz, 20 Mayıs'ta İkizdere'yi ziyaret eden Akşener'e ilçe merkezinde soru sormak istedikleri sırada, küfür ve hakarette bulunup kendilerini darbettikleri gerekçesiyle İYİ Partili 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla söz konusu partililer hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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