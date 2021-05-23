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Vaka sayısı 8 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
 23 Mayıs 2021 20:00
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Vaka sayısı 8 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 710 olarak açıklandı.

Test sayısı 52 milyon 377 bin 678'ye ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268, ağır hasta sayısı bin 843 oldu.
Memurlar.Net
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