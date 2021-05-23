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BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.
 23 Mayıs 2021 15:11
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BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), 5 Nisan-15 Mayıs'ta kayıtlara B.1.617.2 ismiyle geçen Hindistan varyantının görüldüğü 1054 vakada Kovid-19 aşılarının etkilerini inceledi.

Buna göre, ikinci dozun uygulanmasından 2 hafta sonra Pfizer-BioNTech aşısı Hindistan varyantından kaynaklı belirtili hastalıkları önlemede yüzde 88, Oxford-AstraZeneca aşısı ise yüzde 66 etkili oldu.

Her iki aşının Hindistan varyantına karşı etkinlik oranı ilk dozun uygulanmasından 3 hafta sonra yüzde 33'e düştü.

Sağlık Bakanı Mart Hancock, araştırmanın sonuçlarının uyguladıkları Kovid-19 aşılama programının insanların hayatını kurtarmada etkili olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Hancock, ülkede aşılanan 20 milyondan fazla kişinin Hindistan varyantına karşı da korunduğunu, aşının ikinci dozunu yaptırmanın yeni varyantlardan korunmak için önemli olduğunu belirtti.

PHE Aşılama Birimi Başkanı Mary Ramsay, her iki aşının iki dozunun uygulanmasının Hindistan varyantına karşı korunmada güvence sağladığını kaydetti.

Ramsay, Kovid-19 aşılarının hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede daha da etkili olmasını beklediklerini, mevcut veya ortaya çıkacak tüm varyantlara karşı üst seviyede bir koruma sağlanması için aşının her iki dozunu yaptırmanın "hayati önem" taşıdığını ifade etti.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 37 milyon 726 bin 924'e yükselirken bunlardan 22 milyon 71 bin 497'sine ikinci doz uygulandı.

Ülkede, 8 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 13 bin can kaybının ve 30 binin üstünde kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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