Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
|23 Mayıs 2021 15:26
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Olay, Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Zafer E. (41), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan adamı gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada yaralının yakınları ambulansa taşlı saldırıda bulundu. Yaralının içinde olduğu sırada taş isabet eden ambulansın camı kırıldı. Sağlık ekipleri saldırıya rağmen yaralıyı hızla hastaneye götürmek için çaba sarf etti. Acil servise getirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis şimdi taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları arıyor.
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