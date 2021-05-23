Kripto paralardaki kan kaybı sürmeye devam ediyor
|23 Mayıs 2021 15:52
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Habertürk'ün haberine göre Haftaiçi 31.000 doların altını gören ardından 42.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin haftanın son gününde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.6 değer kaybederek 34.860 dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 12'lik düşüşle 2.60 dolara indi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden Dogecoin'e destek vermeyi sürdürürken bu destek, fiyatlardaki düşüşe engel olamadı. Dogecoin son 24 saatte 7.6'lık değer kaybıyla 0.31 dolara düştü.
Binance Coin'deki düşüş ise yüzde 13'ü buldu. Binance Coin 256 dolarla yaklaşık 2 ayın dibini gördü.
Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybetti. Son 1 haftada kripto paraların toplam pşyasa değeri 900 milyar dolar gerileyerek 1.4 trilyon dolara düştü.
Kripto paralar önce Tesla'nın çevre hassasiyetleri sebebiyle Bitcoin'le ödeme kabul etmeyeceğini açıklaması, ardından da Çin'in kripto para madenciliği ve alım satımına kısıtlama/yasak getireceği beklentisiyle sert düşüşler yaşadı.
2020 GENELİNDE HALA ARTIDA
Bu kötü haberler özellikle son 6 ayda büyük getiriler elde eden kripto para yatırımcılarının karlarını kaybetmemek için satışa geçmesine neden oldu.
Bitcoin seneye 29.070 dolardan başlamıştı. Yani son sert düşüşlere rağmen yatırımcısına 2021 genelinde dolar bazında hala yüzde 20 kazandırmış durumda.
BİTCOİN'DE YOLUN SONU MU?
Uzmanlar Bitcoin'le ilgili, kısa vadeli olarak elbette bir sonraki direnci bile geçemeyebilir, bunun klasik bir boğa tuzağı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çiziyor.
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