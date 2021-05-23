Gönüllü öğretmenler el ele vererek 16 köy okulunu boyadı
|23 Mayıs 2021 16:07
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Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sanatçı Ahmet Güneştekin ve bir boya markası desteğiyle Kozluk Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Murat Işık öncülüğünde başlatılan 'Köy okullarımızı renklendiriyoruz' kampanyasında gönüllü öğretmenler tarafından 16 köy okulunda bakım yapılarak çeşitli renklerle boyandı.
Konu ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Murat Işık, "Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uzaktan eğitim döneminde gönüllü ekibimizle birlikte eskimiş köy okullarını rengarenk hale getirerek okullarımızın daha temiz ve renkli görünmesini istedik. Renklendirme çalışmasında duvarlara çizdiğimiz resim ve figürler öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor ve meraklarını daha da arttırıyor. Bu dönem gönüllü ekibimizle birlikte 16 köy okulumuzu renklendirdik. Bizler sadece okul boyamıyoruz, çocukların hayalini de boyuyoruz" dedi.
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