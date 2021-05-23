CHP'de istifaların arkası kesilmiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Erhan Toka, hem görevinden hem de partisinden istifa etti.
|23 Mayıs 2021 16:09
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Kentte gazetecilik yapan ve uzun yıllar CHP'de değişik kademelerde görev alan Erhan Toka, 2018 yerel seçimlerinde İl Genel Meclisi aday adayı olarak İYİ Parti ile yapılan ittifak neticesinde liste dışı kalmıştı. Ardından CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu'nda görev yapan Toka, hem görevinden hem de partisinden istifa etti. Toka'nın Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Korkman da görevinden ve partisinden istifa etmişti.
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