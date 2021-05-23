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Burdur Valisi, tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tarlada çapa yapan kadınlarla birlikte çapa yaptı.
 23 Mayıs 2021 16:19
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Burdur Valisi, tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Mahallesinde tarlada çapa yapan çiftçi kadınlara eşlik etti.

Bir süre sohbet ettiği kadın çiftçilerle birlikte çapa yapan Vali Arslantaş, kolaylıklar dileyerek, hayırlı bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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