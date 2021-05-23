Besi çiftliğinden yangın; 1 itfaiye eri yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki besi çiftliğinin samanlık kısmında çıkan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri gözünden yaralandı.
|23 Mayıs 2021 16:38
|+Aa- Yazdır
Yangın, öğleden sonra Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde samanlık kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Saman yığınlarının yandığını gören çiftlik sahibi Cüneyt Tezgel, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Gölcük İtfaiyesi bölgeye kısa sürede ulaşırken, Başiskele ve İzmit itfaiyelerinden de takviye ekipler gönderildi. Çiftlikteki 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri gözünden yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eczacıdan küçük çocuğa hayat kurtaran müdahale
23 Mayıs 2021 17:38
|Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
23 Mayıs 2021 17:27
|Vaka sayısı artan tek il Tunceli'de ölüm oranı da en düşük
23 Mayıs 2021 17:19
|Türk bayrağını yerden alan vatandaş evinin balkonuna astı
23 Mayıs 2021 16:57
|Burdur Valisi, tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı
23 Mayıs 2021 16:19
|Uyuduğu sırada rahatsızlanan hemşire yaşamını yitirdi
23 Mayıs 2021 15:56
|Devlet desteğiyle başladı, hayatında yeni sayfa açtı
23 Mayıs 2021 15:37
|Ali Erbaş: İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır
23 Mayıs 2021 14:54
|Yoğun bakım yatışları yüzde 30 düştü
23 Mayıs 2021 14:44
|Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
23 Mayıs 2021 14:33