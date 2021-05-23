Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
|23 Mayıs 2021 16:52
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.
Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tutanak tutan polisleri görüntüleyince gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 16:41
|Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
23 Mayıs 2021 15:26
|Üniversite hastanesinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi
23 Mayıs 2021 14:38
|'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömen koca tutuklandı
23 Mayıs 2021 14:36
|Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı
23 Mayıs 2021 13:44
|Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı
23 Mayıs 2021 12:45
|Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
23 Mayıs 2021 11:46
|EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı
23 Mayıs 2021 10:51
|Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü
23 Mayıs 2021 10:26
|Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
23 Mayıs 2021 06:48