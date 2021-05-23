Fethiye Belediye Başkanı'ndan 'bayrak dağıtma' açıklaması
|23 Mayıs 2021 17:16
|+Aa- Yazdır
Fethiye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi. Etkinlikte, belediyeye ait araçlar ve vatandaşlar Salı Pazarı'nda buluştu. Bayraklarla süslenmiş araçlar, Salı Pazarı'ndan hareketlenerek, şehir merkezinden, sahil bandına ardından Çalış, Çatalarık, Patlangıç, Çalıca, Esenköy ve civar mahallelerde konvoy yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberinde CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bir kamyonun kasasından vatandaşları selamladı. Başkan Alim Karaca, bu sırada bindiği kamyon kasası üzerinden yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada bayrakların fırlatarak, yollara saçıldığı iddiaları ile tepkiye neden oldu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Karaca, "Yıllardır ulusal bayramlarımızı kutlamaktan kaçanlar, vatan, bayrak ve Atatürk sevdamızı sorgulayamazlar. Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. İlelebet cumhuriyet, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu
23 Mayıs 2021 17:29
|'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' iddiaları yalanlandı
23 Mayıs 2021 16:59
|Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
23 Mayıs 2021 16:40
|CHP'de istifaların arkası kesilmiyor
23 Mayıs 2021 16:09
|AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak
23 Mayıs 2021 13:52
|Siyasi partilerde yeni Anayasa mesaisi devam ediyor
23 Mayıs 2021 13:32
|Cezaevlerine çocuk ayarı
23 Mayıs 2021 07:18
|Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
23 Mayıs 2021 07:10
|Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP'nin adayı siz mi olacaksınız?' sorusuna yanıt
23 Mayıs 2021 06:20
|23 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Mayıs 2021 00:02