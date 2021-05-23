Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.
|23 Mayıs 2021 17:29
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