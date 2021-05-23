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'Ayı gülü' çiçeğini koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda ve yamaçlarda yetişen 'ayı gülü' çiçeğini koparmanın cezasının 80 bin 465 lira olduğu bildirildi.
 23 Mayıs 2021 18:14
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'Ayı gülü' çiçeğini koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Göksun ilçesi Söğüt Yaylası'nda 2000'lı rakımda sarp ve kayalık yamaçlarda yetişen ve halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 'ayı gülü' çiçeğini koparanlara veya zarar verenlere 80 bin 465 lira cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Fotoğrafçılar ise koruma altındaki görsel şölen sunan 'ayı gülü' çiçeğini fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarp kayalıklarda ve yamaçlardaki çiçeklere ulaşarak çekim yaptığını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Söğüt Yaylası'nın belirli bölgesinde yetişen 'ayı gülü' çiçeği açarak güzel bir görüntü oluşturdu. Çiçekler koruma altında olduğu için koparanlara veya zarar verenlere para cezası uygulanıyor. Bu eşsiz güzellikler görülmeye değer" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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