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Aldığı sıfır araç kusurlu çıktı, yargıtay tüketiciyi korudu

Kocaeli'nde aldığı sıfır otomobilde arıza ile karşılaşan sürücü konuyu yargıya taşımaya karar verdi.
 23 Mayıs 2021 18:23
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Aldığı sıfır araç kusurlu çıktı, yargıtay tüketiciyi korudu

Otomobilin alımında oluşan mağduriyetlere bir yenisi eklendi. Kocaeli'nde yaşayan bir sürücü, 7 sene önce bir otomobil satın almaya karar verdi. Talih Özek isimli bu sürücü yaptığı sıfır otomobil araştırmasının ardından bilindik bir markanın en donanımlı modeline karar verdi.

Özek, aynı zamanda bu işlem için bankadan kredi de çekti. Aracı aldıktan sonra ilginç sorunlar yaşayan Özek yetkili servise başvurdu. Aracın seyir halindeyken ön camı paylamıştı. Servise başvurulmasının ardından ön cam değiştirildi. Ancak sorun maalesef çözülmedi. Bu sefer de bir gece sürüşü sırasında ön cam tekrar patladı.

log.com.tr de yer alan habere göre; Şehirler arası Seyehat sırasında başına gelen bu olay sonrası büyük panik yaşayan Özek, aynı zamanda kaza tehlikesi de atlattı. Olayın akabinde tekrar servise giden sürücü ilginç bir durum ile karşılaştı.

Emsal karar sonucu tüketici korundu Servis personeli, "Bu aracın bilgisayar yazılımında sorun var. Sorunu gidermemiz imkansız. Değişmesi gereken parçaları değiştirebiliriz ancak yazılım ile ilgili sorunları çözmemiz imkansız" ifadelerine yer verdi.

Sorun çözülmeyince ise bayii yetkilileri "Dilerseniz bu aracı bize ikinci el araç fiyatına satın. Biz size yeni bir otomobil satalım" ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca durum yargıya taşındı. İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sırasında aracı satan bayii problemin kaynağından kendilerini sorumlu olmadıklarını iddia etti.

Yapılan bilirkişi incelemesi sonrası bir kullanıcı hatası olmadığı da görüldü. Yargıtay'a giden dava sonucunda araç sahibi 7 sene sonra haklı bulundu. Böylece kendisine sıfır bir araç verilecek.
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