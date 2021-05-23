Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise köpek saldırdı
|23 Mayıs 2021 18:42
|+Aa- Yazdır
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu yakınlarındaki bir arazide saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö. ve babası F.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba F.Ö. oğlu tarafından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı F.Ö., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köpek, polis memurunu bacağından ısırdı
Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen polis memuru M.O. ise olayın şüphelisi U.Ö.'yü gözaltına almak isterken bir köpeğin saldırısına uğradı. U.Ö.'nün olduğu iddia edilen köpeğin saldırısı sonucunda bacağından yaralanan polis memuru M.O. da mesai arkadaşları tarafından ekip otosu ile hastaneye kaldırıldı.
Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 16:52
|Tutanak tutan polisleri görüntüleyince gözaltına alındı
23 Mayıs 2021 16:41
|Yaralıya müdahale eden 112 ekibine taşlı saldırı
23 Mayıs 2021 15:26
|Üniversite hastanesinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi
23 Mayıs 2021 14:38
|'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömen koca tutuklandı
23 Mayıs 2021 14:36
|Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı
23 Mayıs 2021 13:44
|Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı
23 Mayıs 2021 12:45
|Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
23 Mayıs 2021 11:46
|EGM uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı
23 Mayıs 2021 10:51
|Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü
23 Mayıs 2021 10:26