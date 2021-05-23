İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
|23 Mayıs 2021 19:03
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Walla News'te yayımlanan haberde, İsrail'in aldığı karar doğrultusunda Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun'un "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Kapıların kapatılması nedeniyle tedavi gördükleri İsrail hastanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin ve gıda ürünlerinin Gazze'ye girişinin ertelendiği ifade edildi.
Sınır kapılarını kapatma kararının "Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik politika değişikliği nedeniyle" alındığı kaydedildi.
Gazeteciler de alınmadı
Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı.
15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.
Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla geri dönmek zorunda kaldı.
Gazetecilere bilgi veren İsrailli yetkililer, kapıların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.
İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.
İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
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