Uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
|23 Mayıs 2021 20:16
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 947 bin 184, ikinci doz aşı 11 milyon 913 bin 118 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 860 bin 302 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 691 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 423, toplamda 4 milyon 585 bin 369, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 311 bin 343, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon bin 921, toplamda 2 milyon 313 bin 264, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 67 bin 607, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 157, toplamda 1 milyon 894 bin 764 doz olarak kayıtlara geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor
23 Mayıs 2021 12:12
|Sağlık çalışanları sera ve tarlalarda aşı mesaisinde
23 Mayıs 2021 11:57
|Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı
23 Mayıs 2021 11:05
|Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
23 Mayıs 2021 10:32
|Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları yarın devam edecek
23 Mayıs 2021 10:12
|Eczaneler dışında ilaç satana hapis
23 Mayıs 2021 08:39
|130 kişinin maskesiz mesafesiz eğlencesi otele pahalıya patladı
23 Mayıs 2021 06:58
|Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi
23 Mayıs 2021 06:28
|Çakar tertibatı kullanan Adem Büyük'ün eşine para cezası
22 Mayıs 2021 23:39
|360 derece bakış açısıyla gezilebilen müzelere ilgi arttı
22 Mayıs 2021 23:10