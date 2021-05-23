Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|23 Mayıs 2021 20:40
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AFAD verilerine göre bugün saat 19.54'de yerin 8 kilometre derinliğinde merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
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