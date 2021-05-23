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Dünyanın Gözde Sporu Paintball İstanbul 'da

Paintball, yurtdışında tarih olarak çok eski oynanan bir spor olsa da, ülkemizde genç ve gelişmekte olan bir oyundur.
 23 Mayıs 2021 21:59
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Dünyanın Gözde Sporu Paintball İstanbul 'da

Paintball, oyuncuların takım halinde, birbirlerini boya toplarıyla işaretlemeleri mantığına dayanır. Bu basit mantıkla oynansa da oyunla ilgili birçok taktik ve senaryo mevcuttur. Paintball açık havada yapılan sporlar içinde en eğlencelisi olma yolunda ilerleyen bir oyundur. Bu yüzden de her geçen gün paintball sahaları çeşitlenmekte ve gelişmektedir.

Paintball İstanbul 'da yapabileceğiniz en donanımlı aktivitelerden biridir. Yani paintball oynarken aynı zamanda spor yapıp, kondisyonunuza katkı sağlayabilirsiniz. Özellikle sınav dönemlerinde stresinizi atmak için açık havada paintball oynayabilirsiniz. Dünya'da birçok defa paintball'un strese iyi geldiği konusuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır.

Paintball fiziksel olarak önceden bir hazırlık gerektirmediği için herkesin oynayabileceği de bir spordur. Daha önceden eğitim almış olmanızı ya da spor yapmanızı gerektirmez. Sadece bir takım oluşturmanız ve sahalarımıza gelmeniz, oyunu deneyimlemeniz için yeterlidir.

Herkesin Oynayabileceği Bir Spor

Paintball'un anavatanı sayılan Amerika 'da çocukların oynadığı maçlar çok yaygındır. Çocuklar arasında paintball turnuvaları dahi yapılmaktadır. Öğrencilerinizle güzel bir etkinlik yapmak istiyorsanız, bu neden paintball olmasın?

Ülkemizde de çocuklar velileri ya da öğretmenleri gözetiminde paintball oynayabilirler. Paintball İstanbul sahaları da sadece yetişkinlere değil, 11 yaşının üstündeki çocuklara açıktır Özellikle yetişme çağındaki gençlerin, stratejik düşünme ve grup halinde hareket etme konusunda kendilerini geliştirebildikleri harika bir spordur.

Güvenli Açık Hava Sporu Paintball

Paintball ne kadar outdoor bir spor olsa da belli kurallara dayanır. Bu kurallar hem oyunun centilmenlik sınırları içinde oynanmasını hem de güvenliği sağlar. Oyuna başlamadan önce kask, koruyucu yelek ve eldiven (yan olarak dizlik ve dirseklik) kullanılarak üst düzey güvenlik önlemleri alınır. Mesela paintball sahasına asla kasksız giremezsiniz.

Paintball İstanbul sahalarında, hakemler oyuncuları bu kurallara uyma konusunda destekler. Profesyonel ya da amatör ayırt etmeksizin, takımlar oyuna başlamadan önce bu kuralları hatırlatırlar. Eğer kuralların göz ardı edildiği bir durumla karşılaşırlarsa oyuncuları ya da takımları cezalandırabilirler.

Tüm bu önlemlerle paintball 7'den 70'e herkesin oynayabileceği güvenli spor haline gelmiştir. Siz de bu sporu denemek istiyorsanız önce kurallarını bilmeniz önemlidir.

Paintball Takımın Hazır Mı?

Paintball ekipmanları, sahalarımızda sizlere ücretsiz verildiği için birçok konuda avantaj sağlar. Bu sporu yapmanız için üzerinize düşen tek şey size en uygun sahamızdan rezervasyon yaptırmanızdır. Temel kuralları ve güvenlik önlemlerini öğrendikten sonra, takımınızı hazırlayarak dilediğiniz zamanda paintball oynayabilirsiniz.

*https://www.marmarapaintball.com/
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