1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı

Kış lastikleri sıcak havada fren mesafesini uzatıyor. Bu da trafikte kazalara yol açabiliyor. Uzmanlar, sıcak havada yaz lastiklerinin takılmasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
 23 Mayıs 2021 22:09
+Aa- Yazdır
Uzmanlardan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastikleri rafa kalkıyor, yazlık lastikler araçlara takılıyor.

Lastikçilerdeki değişim mesaisi sürüyor.

Lastiklerin değiştirilmesi kazalara yol açmamak için oldukça önemli.

Uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor. Çünkü kış lastiği ile yola çıkmak özellikle 20 derecenin üzerindeki sıcak havalarda tehlikeli olabiliyor.

Yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor

Kış lastiği kullanmak araçların yakıt tüketimini de artırıyor.

Lastikçi Erdal Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lastik 20 derece üstünde, yumuşak olduğu için vakumları kapanma etkisi yapar bu da kabak etkisi oluşturur, kızaklama yapar, kaza olur. Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."

Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor.

TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aldığı sıfır araç kusurlu çıktı, yargıtay tüketiciyi korudu
23 Mayıs 2021 18:23		 Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
18 Mayıs 2021 23:58
TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi
18 Mayıs 2021 22:11		 Otomobil sektöründe çip krizi büyüyor
18 Mayıs 2021 18:15
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
17 Mayıs 2021 23:46		 Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
17 Mayıs 2021 12:51
İkinci el oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi
16 Mayıs 2021 11:04		 Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek
16 Mayıs 2021 08:50
Klasik otomobilleri, ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
15 Mayıs 2021 19:44		 Türkiye'nin otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı
13 Mayıs 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Uzmanlardan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı21:59 - Dünyanın Gözde Sporu Paintball İstanbul 'da21:23 - Hem suçlu hem güçlü! Polise neden geç geliyorsunuz? dedi20:59 - İmamoğlu'na tepki: Tenis kortuna var hastane yoluna yok!20:40 - Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem20:18 - KKKA şüphesiyle tedaviye alınan kadın hayatını kaybetti
20:17 - 3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı20:16 - Uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu20:09 - Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt20:00 - Vaka sayısı 8 binin altına düştü19:15 - 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında19:03 - İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
18:59 - Konuralp pirincinin tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı18:44 - Bakan Fatih Dönmez: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız18:42 - Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise köpek saldırdı18:23 - Aldığı sıfır araç kusurlu çıktı, yargıtay tüketiciyi korudu18:14 - 'Ayı gülü' çiçeğini koparmanın cezası 80 bin 465 lira
18:12 - Bakan Akar, ihraç edilen MİLGEM korvetini inceledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü
Beraat kararı bozuldu! Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
Müftüye cuma vaazındaki sözleri nedeniyle soruşturma
Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt
İşte yeni yapılandırmanın detayları
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
Bacağına yapışan keneyi çıkardı, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdoğan füzesi 1
fasulye nohut mercimek haşlama 2
Musab Turan 3
yelimid Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı 1
kahraman 1
baş ağrısı 1
bana balık verme tutmayı öğret 1
en çok izlenen kanallar 1
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 2
mam-t mini akıllı mühimmat 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam