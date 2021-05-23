Uzmanlardan 'yazın kışlık lastik kullanmayın' uyarısı
|23 Mayıs 2021 22:09
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Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastikleri rafa kalkıyor, yazlık lastikler araçlara takılıyor.
Lastikçilerdeki değişim mesaisi sürüyor.
Lastiklerin değiştirilmesi kazalara yol açmamak için oldukça önemli.
Uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor. Çünkü kış lastiği ile yola çıkmak özellikle 20 derecenin üzerindeki sıcak havalarda tehlikeli olabiliyor.
Yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor
Kış lastiği kullanmak araçların yakıt tüketimini de artırıyor.
Lastikçi Erdal Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Lastik 20 derece üstünde, yumuşak olduğu için vakumları kapanma etkisi yapar bu da kabak etkisi oluşturur, kızaklama yapar, kaza olur. Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."
Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor.
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