Prof. Dr. Yiyit: 4 ay içinde milyonlarca insan aşılanmış olacak

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in Türkiye'ye verdiği 120 milyon doz aşı sözü her kesimde umut yarattı. Yakın zamanda Türkiye'de çocuklar dışında herkes aşılanmış olacak. Ancak şu günlerde aşı olmak için talebin azaldığına dikkat çeken Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, ''Biz istiyoruz ki ilk günkü yoğunluk hiç bitmeden devam etsin. Her ne kadar son 2 günde ciddi bir talep artışı olsa da bunun hiç durmadan artması lazım'' dedi. Aşıların yan etkileri konusunda da önemli açıklamaları oldu Prof. Yiyit'in. Başhekim Yiyit, ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda'' ifadelerini kullandı.

Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'e koronavirüs aşısıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olmak için çok daha yoğun bir talep beklediklerini söyleyen Prof. Yiyit, yan etkileri konusunda da ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda. Ama bunlar masum yan etkiler'' dedi.

Koronavirüs aşısına olan talebin azaldığına dikkat çeken Prof. Nurettin Yiyit, ''Biz istiyoruz ki ilk günkü yoğunluk hiç bitmeden devam etsin. Şimdi 55 yaş üzerindeyiz. Siz de gördünüz ilk günlerde inanılmaz bir talep vardı. O talebin yavaşladığını görüyoruz. Her ne kadar son 2 günde ciddi bir talep artışı olsa da bunun hiç durmadan artması lazım ki biz planlı bir şekilde bir alt yaşa, bir alt gruba geçelim ve farklı meslek gruplarına geçelim'' dedi.

Aşı konusundaki tereddütlerin altının boş olduğunu vurgulayan Prof. Yiyit, şunları söyledi:

''Aşı konusundaki tereddütlerin altının ne kadar boş olduğunu bizzat bu konunun içindeki biri olarak ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz ilk sağlık çalışanları aşı olduk. Bu işin içinde olanlar olarak birer örneğiz. Biz sağlık çalışanları olarak bu hayatta en sevdiklerimiz eşlerimiz. Onlara da aşı açıldı ve ellerinden tutup onları aşıya getirdik. Bu kadar güveniyoruz bu aşıya.''

Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazının aşı olduğunun altını çizen Prof. Nurettin Yiyit, ''Dünyada gelen saha tecrübeleri şunu gösteriyor aşı bu işin olmazsa olmaz. Yüksek oranda aşı yapanların vakaların nasıl düştüğünü, ölüm hızının ne kadar hızla aşağıya indiğini hep birlikte gördük'' diye konuştu.