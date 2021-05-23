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Iğdır Emniyeti'nden 'orantısız güç' iddialarına ilişkin açıklama

Iğdır'da polis ve bekçilerin iki vatandaşa yönelik şiddet uyguladığı iddiaları hakkında Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
 23 Mayıs 2021 23:06
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Iğdır Emniyeti'nden 'orantısız güç' iddialarına ilişkin açıklama

İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkarak Söğütlü Mahallesi'nde dolaşan 4 kişi, bekçiler tarafından fark edildi. Kısıtlama saatinde dışarıda bulundukları gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilerle gençler arasında tartışma çıkınca polis ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tartışmaya dahil olunca tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbedede 2 gence orantısız güç kullanıldığı ileri sürüldü.

"Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir durum"

Konuya ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Olaya karışan polis ve bekçiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Gerekli adli ve idari soruşturma 20.05.2021 tarihinde başlatılmıştır. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir durum. Müsterih olun lütfen" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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