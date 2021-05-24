24 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
|24 Mayıs 2021 00:02
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/ 17.00/18.30)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.
(İstanbul/14.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Isparta/13.30/15.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı Valiliğini, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun - Kurşunlu Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu Belediye Başkanlığına, Çerkeş Belediye Başkanlığına, Orta Belediye Başkanlığına ve Şabanözü Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.
(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.
2- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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