AK Parti 27 Mayıs'ı yerinde anacak: Erdoğan Demokrasi Adası'nda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk demokrasi tarihinin 'kara leke'lerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları da tam kadro adaya çıkacak. Erdoğan, anma programının ardından burada düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
|24 Mayıs 2021 06:15
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.
81 İLDEN KATILIM OLACAK
- Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor. Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı. Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.
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