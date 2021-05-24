Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
|24 Mayıs 2021 06:56
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Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı'nda, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı.Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil'in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
233 PROMİL ALKOLLE GÖZALTINA ALINDI
Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi.
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