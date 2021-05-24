Siyasilerin ziyaretlerinde provokasyon tehlikesi

1 İLK TAHRİK TBMM'DE

-Akşener, Mayıs ayı başında katıldığı bir televizyon kanalında Rize'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı, ancak kesin bir tarih vermedi. İlerleyen günlerde programını netleştiren Akşener, 17 Mayıs'ta ilgili kurumlara başvuru yaparak 20 Mayıs'ta Rize'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Provokasyonun fitili ziyaretin kesinleşmesinden 1 gün sonra ateşlendi. Meral Akşener 18 Mayıs'taki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Filistin halkını da PKK'lılara benzetti.



2 SOSYAL MEDYADAN HAKARET

-Ancak Akşener'in ölçüsüz tahriki Rize ziyaretinden 1 gün önce,19 Mayıs günü devam etti. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na hakarete varan ifadeler kullanan Akşener, "Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." İfadeleri kullandı.



3 AK PARTİ'NİN AFİŞLERİNİ İNDİRMEK İSTEDİLER

-Akşener'in TBMM açıklaması ve sosyal medya paylaşımı Rize'de büyük yankı uyandırdı. Akşener gelmeden önce Rize halkı, yol güzergahlarına, "Burası Rize, laf ettirmeyiz Reis'e" yazılı afişler astı, sprey boyalarla yol kenarlarına yazılar yazıldı. Hiçbir suç unsuru bulunmayan bu afişlerden rahatsız olan İYİ Parti il teşkilatı, emniyete başvurarak afişlerin kaldırılmasını istedi. Emniyet yetkilileri ise yetkinin savcılıkta olduğunu söyledi. Bunun üzerine İYİ Partililer afişleri kendileri toplamak isteyince vatandaşlar izin vermedi. İYİ Partililerle vatandaş arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

4 BASKIN YAPAR GİBİ GELDİLER

-Akşener, Rize'ye gelmeden baş gösteren provokasyon, ziyaretin günü patladı. Akşener ve beraberindekiler İkizdere'ye baskın yapar gibi bir ziyaret gerçekleşti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile 20-25 araçla gittiği, ilçeye 150'den fazla araçla adeta baskın yaptı. Erzurum, Giresun, Trabzon, Samsun ve Ankara plakalı onlarca araç konvoyda yer aldı. Merkez nüfusu 2 bin olan ilçeye yüzlerce İYİ Partili adeta çıkarma yaptı.

5 ORTAMI AKŞENER GERDİ

-İkizdere'de fitili Meral Akşener, aracından iner inmez ateşledi. Kendisine kibar bir üslupla soru soran Havva Sevgen adlı vatandaşı azarlayan hızını alamayıp birkaç adım attıktan sonra arkasına dönüp bağırmaya başladı. 'Hadi oradan' diye vatandaşa bağıran Akşener, ardından da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Yanındaki partililer de Havva Sevgen'e hakaret ve küfürler yağdırdı.

6 GİT ONU ANANA, KARINA SOR.

-Ardından esnafa yönelen Akşener ve beraberindekiler birkaç ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sırada bir vatandaş Akşener'e "Cumhurbaşkanını Netahyahu'ya benzetmenizi size yakıştıramadım" dedi. Akşener, ters üslupla "Yakıştıramadın mı?" cevabını veriyor. Bir başka İYİ Partili araya girerek 'Biz çok yakıştırdık" diyerek vatandaşı azarladı. Birkaç adım sonra başka bir esnaf Akşener'e sormak istedi. "Netanyahu benzetmesini" hatırlatır hatırlatmaz Akşener'in yanındaki kadın bir İYİ Partili araya girdi ve yüksek bir sesle "Sen o soruyu evdeki anana ve karına sor." diyerek küfürlü bir gönderme yaptı. Vatandaşlar da terbiyesizleşmeyin diyerek İYİ Partililere tepki gösterdi. Akşener de bu küfre sessiz kalarak onayladı.



7 "NAMUSSUZLAR SONUNUZ GELDİ"

-İYİ Partililerin küfür ve hakaretlerle zirveye taşıdığı gerilim daha sonra yumruklaşmaya dönüştü. Akşener'e tepki gösteren bir vatandaşa Erzurum İYİ Parti teşkilatı devreye girdi. İYİ Parti İl Başkanı vatandaşa yumruk salladı, Erzurumlu başka bir İYİ Partili ise ise vatandaşın yüzüne yumruğu attı. Erzurum'dan gelen başka bir İYİ Partili ise vatandaşa dönerek yüksek bir sesle "Namussuzlar. Sonunuz geldi" diye tehdit etti. Kalabalık içinde vatandaşın 'siyah gömlekli gözlüklü' diye tarif ettiği diğer partili de İkizdere halkına "Yuvarlak i.ler" diyerek küfür savurdu. Olayı yatıştırması beklenen Akşener'in korumalarının vatandaşa karşı sert tavırları da tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

8 İKİNCİ TAHRİK ÇAYELİ'NDE

-İkizdere'yi karıştıran Akşener ve beraberindekilerin diğer durağı Çayeli oldu. Aynı kalabalıkla ilçeye giden Akşener ve beraberindekiler benzer tavırları sergileyince vatandaş tarafından yuhalandı. Taşıma kalabalıkla gövde gösterisi yapmak isteyen Akşener'e vatandaş sloganlarda tepki gösterdi. Yine sahneye çıkan Erzurum teşkilatı vatandaşa hakaretler yağdırdı.

İlçede İYİ Parti'nin adı yok

Akşener'in 150 araçla gittiği İkizdere'de neredeyse İYİ Parti'nin adı bile yok. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçede yönetim kurulunda 8 üyesi olan İYİ Parti'ye toplam 22 oy çıktı. MHP 742, AK Parti ise 715 oy aldı. Ayrıca İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Ayçin'in adam yaralamaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Esnafı darp eden iki partiliye soruşturma

Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaretinde yaşanan gerginlikte, esnafı darbettikleri iddiasıyla 2 partili hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, esnaflık yapan Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz, 20 Mayıs'ta İkizdere'yi ziyaret eden Akşener'e ilçe merkezinde soru sormak istedikleri sırada, küfür ve hakarette bulunup kendilerini darbettikleri gerekçesiyle İYİ Partili 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'deki ikinci durağı Çayeli'nde de protesto edildi. İkizdere'deki protesto nedeniyle ilçedeki programını yarıda kesen Akşener Çayeli'nde yuhalandı.





FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Sadece videoyla kalmayan Türkkan, Sevgen'in Facebook hesabında herkese açık olan fotoğraflarını Twitter'da, "Operasyon maşası Sevgen, İkizdere'yi yağma eden Cengiz İnşaat'ın taşeronu olan İhsan Çilo'nun da kardeşi çıktı diyorlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar?" yazdı. Ancak o da yalan çıktı.

FOTOĞRAFLARIMI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM

Yeni Şafak'ın ulaştığı Sevgen iddiaları yalanlayarak tehdit edildiğini söyledi. Sevgen şunları kaydetti: "Çok sayıda kişiden tehdit ve hakaret mesajları aldı. Akşener'e soru sorduğumda bana düzgünce cevap vereceklerini düşünmüştüm ama çok sinirlendi. Can Ataklı bana 'satılmıştır' dedi. Gelen hakaretlerden dolayı Facebook'umu kapamak zorunda kaldım. Can Ataklı ve sosyal medyadan hakaret eden kişilere dava açacağım. Ağlamaktan gözlerim balon oldu. Yedi sülaleme hakaret ediyorlar."

'Satılmış' provokasyonu

Olay sonrasında tahrike edenlerden birisi de daha önce Cem Uzan'ın tetikçiliğini yapan sözde gazeteci Can Ataklı oldu. FETÖ'nün özel operasyon kanalı TELE1'deki programında konuşan Ataklı, Rize halkına hakaretler yağdırdı. Küstah Ataklı şunları kaydetti: "AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan. Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, Netahyahu desen bilmez, PKK nedir desen anlamaz. Hele orada bir kadın, kiralamışlar belli. Maksat sinir bozmak.."

FETÖ'cüler aradı 'sus' dedi

Havva Sevgen'in kardeşi İhsan Çilo ise şunları söyledi: "Bunu söyleyen sayın milletvekilimizi (Lütfi Türkkan) ben aradım 'elinizde bir belge bir protokol var mı?' diye sordum. Kendisi bana cevap veremedi. Benim İstanbul'da küçük bir inşaat şirketim var orada çalışıyorum. Tesadüfen oldu her şey. Bir anda olaylarla karşılaştık. Bir baktım ablam o olayın içerisindeymiş. Beni ABD'den hiç tanımadığım akrabalarım FETÖ'cüler arayıp konuşmamam gerektiğini söylediler. Tamamen bu onların organizasyonu."

Nur Banu Aras Ayşe Mine Alioğlu