Dünya oyun bağımlısı oldu
|24 Mayıs 2021 07:20
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Salgın sürecince hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle dünya genelinde mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 arttı. Mobil uygulamalar için harcanan tutar ve zamanda da rekor kırıldı.
9 MİLYAR DOLAR HARCANDI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, mobil uygulamaların, eve kapanılan dönemlerdeki kullanımlarını araştırdı. Buna göre, küresel çapta uygulanan kısıtlamalar ile 2021'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 artarak 31 milyara ulaştı. Mobil uygulamalara 9 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Bu indirme/harcamaların çoğunu ise mobil oyunlar oluşturuyor. Dünya genelinde toplam 2,5 milyar oyuncunun bulunduğu belirtilen araştırmada, Türkiye'deki oyun tercihlerine ilişkin de veriler yer aldı. Buna göre, Türkiye'deki mobil oyuncular en fazla aksiyon-macera oyunlarını tercih ediyor.
YENİ HOBİLER EDİNİN
Dijital Dönüşüm Ofisi, kullanıcıları dijital oyun bağımlılığı konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yapılabilecekler şöyle anlatıldı
"Daha çok sosyalleşilebilir. Yüz yüze iletişimi artırabilir. Yeni hobiler edinilebilir. Oyun aletlerine erişim kısıtlanabilir. Bir uzmandan destek alınabilir."
Osman Özgan
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