'Adaylar baş başa 45 dakika görüştü'
|24 Mayıs 2021 06:50
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İddianamede, örgütün adalet teşkilatı içinde yürüttüğü evlilik faaliyetlerine ilişkin detaylara yer verildi. HSK içindeki evlilik faaliyetlerinin HSK Kadın ve İzdivaç sorumlusu Sümeyye/Ayşe kod adlı Gül K. tarafından yürütüldüğü tespit edildi. İddianamede, ifadelerine yer verilen, tarih öğretmeni Gül K, HSK'da çalışan memurlara sohbet verdiğini dile getirerek, kadın ve erkeğin bir araya geldiği görüşmelerin kendi evinde yapıldığını söyledi. Gül K, "Bana örgüte müzahir bekar bayan şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında iki bayanın yardımcı olacağı söylendi.
Emine S., Emel E., Fazilet ve Yasemin, Hatice ile Gülsüm isimli şahıslara ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirterek söylediler. Hatice ve Gülsüm de bu bayanların istedikleri özellikteki erkek şahısları benim ikametime getirdiler. Bu görüşmeler ikametimin salonunda bayan ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. Yaklaşık 15 defa çeşitli erkek ve bayan şahısların ikametimde görüşmelerine yardımcı oldum" dedi.
Neşra Durmaz
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