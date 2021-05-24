Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor
|24 Mayıs 2021 07:16
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Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi. Mali ve sosyal hakları içeren taleplerin kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak. Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla bu dönem 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçiler için; sağlık kurumlarında ek ödeme yapılması, tayin ve becayiş hakkı verilmesi, zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler dile getirilecek. Pazarlık sürecinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.
MEMURU DA İLGİLENDİRİYOR
Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü; memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
Hükümet ile Türk-İş arasında 2019'da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile; ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
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