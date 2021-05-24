Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
|24 Mayıs 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
- Bu yıl hac ibadeti için yabancı ülkelerden Müslümanların gelmesine izin verilecek. Ancak 45 bin kişiyle sınırlı olacak. Ülke içinden ise 15 bin kişi alınacak. Böylelikle hac ibadeti 60 bin kişiyi geçmeyecek. Hacı adayları 18 ile 60 yaş arasında ve sağlıklı olacak.
- Adayalar son 6 ay içerisinde herhangi bir hastalık sebebiyle hastanede yatmamış olacak.
- Resmi kurumlar tarafından sağlanmış Covid-19 aşı olduklarına dair belge sunulacak. Bu aşılar S. Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onay almış aşılar olacak.
- Aşının 1. dozu 13 Mayıs, 2. Dozu ise S. Arabistan'a gelmeden 14 gün önce yapılacak.
- Yurt dışından gelenler 3 gün zorunlu karantinaya girecek.
- İbadet esnasında fiziki mesafe kuralına uyulacak, herkes maske takacak.
- Her hacı adayının otel odasına yemek hizmeti verilecek. Böylelikle yemekhanelerde toplanmanın önüne geçilecek.
- Adayların getirdiği bütün bagajlar dezenfekte edilecek.
- Arafat'a yolculuk esnasında herkese bir koltuk tahsis edilecek. Yolculuk sırasında kimse ayakta durmayacak. Ailelerin birlikte oturulmasına izin verilecek. Otobüsler, yolcu kapasitesinin %50'sini geçmeyecek.
- Şeytan taşlama için paketlenmiş steril poşetlerde taş verilecek.
- Şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50'yi geçmeyecek. Her katta eşit sayıda hacı adayı bulunacak.
- Mescid-i Haram'daki halılar kaldırılacak. Fiziki mesafenin korunmasının sağlamak amacıyla 2 metrelik aralıklarla yerlere etiketler yapıştırılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi
24 Mayıs 2021 06:40
|İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
23 Mayıs 2021 19:03
|Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
23 Mayıs 2021 17:42
|Araştırma: Köpeklerde yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
23 Mayıs 2021 17:24
|BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili
23 Mayıs 2021 15:11
|Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
23 Mayıs 2021 09:55
|Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı
23 Mayıs 2021 06:41
|Fransa, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
22 Mayıs 2021 22:05
|Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi
22 Mayıs 2021 17:39
|Dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı!
22 Mayıs 2021 15:34