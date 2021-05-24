Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi

- Bu yıl hac ibadeti için yabancı ülkelerden Müslümanların gelmesine izin verilecek. Ancak 45 bin kişiyle sınırlı olacak. Ülke içinden ise 15 bin kişi alınacak. Böylelikle hac ibadeti 60 bin kişiyi geçmeyecek. Hacı adayları 18 ile 60 yaş arasında ve sağlıklı olacak.

- Adayalar son 6 ay içerisinde herhangi bir hastalık sebebiyle hastanede yatmamış olacak.

- Resmi kurumlar tarafından sağlanmış Covid-19 aşı olduklarına dair belge sunulacak. Bu aşılar S. Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onay almış aşılar olacak.

- Aşının 1. dozu 13 Mayıs, 2. Dozu ise S. Arabistan'a gelmeden 14 gün önce yapılacak.

- Yurt dışından gelenler 3 gün zorunlu karantinaya girecek.

- İbadet esnasında fiziki mesafe kuralına uyulacak, herkes maske takacak.

- Her hacı adayının otel odasına yemek hizmeti verilecek. Böylelikle yemekhanelerde toplanmanın önüne geçilecek.

- Adayların getirdiği bütün bagajlar dezenfekte edilecek.

- Arafat'a yolculuk esnasında herkese bir koltuk tahsis edilecek. Yolculuk sırasında kimse ayakta durmayacak. Ailelerin birlikte oturulmasına izin verilecek. Otobüsler, yolcu kapasitesinin %50'sini geçmeyecek.

- Şeytan taşlama için paketlenmiş steril poşetlerde taş verilecek.

- Şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50'yi geçmeyecek. Her katta eşit sayıda hacı adayı bulunacak.

- Mescid-i Haram'daki halılar kaldırılacak. Fiziki mesafenin korunmasının sağlamak amacıyla 2 metrelik aralıklarla yerlere etiketler yapıştırılacak.