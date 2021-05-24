Kadın öğretmene kadın komşularından dayak

Antalya Alanya'da kadın öğretmen, komşuları tarafından taşla sopayla darbedildi. Kadınların kavgası karakolda bitti.

Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitede oturan öğretmen H.D'nin yanına kadın komşusu E.C. ile onun akrabası B.Ç. geldi. Taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Olay kısa sürede alevlendi. Kadınları, kadın öğretmene saldırdı. Hırsını alamayan kadınlar taş ve sopa da kullandı. Yere düşen H.D'yi diğer komşuları kurtardı.

Yaralanan iki çocuk annesi, Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yaşanılanlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.