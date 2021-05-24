İç Anadolu'da 'kuraklık' çiftçileri tedirgin ediyor
|24 Mayıs 2021 07:30
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden İç Anadolu'da ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı. Özellikle Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Konya ve Kırşehir'de kuraklığın etkileri ciddi olarak hissediliyor. Çiftçiler, kuraklık nedeniyle ürün alamayacakları arpa ve buğday ekili tarlalarını, saman yapmak için erken biçmeye başladı.
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğdayın kuruduğunu belirterek "Çiftçimiz tarlasını sürmüş, ekmiş, gübresini, ilacını atmış ama bir kilo buğday alma şansı yok. Bu masraflar çiftçimizin cebinden çıktı.
Destek bekliyoruz" dedi. Kırıkkale'de hasar oranının yüzde 60-70'lerde olduğunu aktaran Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de "Kalan alanlarda rekolte düşük olacak. Bu saatten sonra yağmurun da faydası olmayacak. Cumhurbaşkanı'mız iyi fiyat söyledi, borçların ötelendiğini açıkladı. Ancak faizsiz öteleme talep ediyoruz" diye konuştu. Kayseri Tarım Müdürü Mustafa Şahin ise soğuk hava ve kuraklığın yol açtığı hasar tespit çalışmalarının 15 gün sonra sonuçlanacağını belirtti.
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da "Yağış birkaç gün içinde olursa rahatlayacağız. Nohut ve mercimek yörede yeni ekildiği için sorun yok ama hububatta zarar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte
24 Mayıs 2021 08:31
|Dünyanın gözü Türk SİHA'larında
24 Mayıs 2021 07:25
|Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak
23 Mayıs 2021 11:51
|Sütteki 'pahalılık' krizine imece usulü çözüm
22 Mayıs 2021 09:13
|Euro 2020 ile birlikte büyük ekran televizyonların satışı artacak
22 Mayıs 2021 08:28
|AA: Siyasi propaganda yapan muhabirin iş akdi feshedildi
21 Mayıs 2021 22:02
|Kurulan ve kapanan şirket sayısı nisanda azaldı
21 Mayıs 2021 10:11
|Tarladan sofraya sistemi kurulacak
21 Mayıs 2021 07:29
|Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, gökyüzünde 88. yaşını kutluyor
20 Mayıs 2021 10:01
|Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
20 Mayıs 2021 07:38