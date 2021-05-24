1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç Anadolu'da 'kuraklık' çiftçileri tedirgin ediyor

İç Anadolu'daki çiftçilerden "Böyle kuraklık görmedik. Ekinler yandı. Ürün alamayacağız, ciddi sıkıntı yaşayacağız. Destek bekliyoruz" sesleri yükseliyor.
 24 Mayıs 2021 07:30
+Aa- Yazdır
İç Anadolu'da 'kuraklık' çiftçileri tedirgin ediyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden İç Anadolu'da ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı. Özellikle Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Konya ve Kırşehir'de kuraklığın etkileri ciddi olarak hissediliyor. Çiftçiler, kuraklık nedeniyle ürün alamayacakları arpa ve buğday ekili tarlalarını, saman yapmak için erken biçmeye başladı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğdayın kuruduğunu belirterek "Çiftçimiz tarlasını sürmüş, ekmiş, gübresini, ilacını atmış ama bir kilo buğday alma şansı yok. Bu masraflar çiftçimizin cebinden çıktı.

Destek bekliyoruz" dedi. Kırıkkale'de hasar oranının yüzde 60-70'lerde olduğunu aktaran Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de "Kalan alanlarda rekolte düşük olacak. Bu saatten sonra yağmurun da faydası olmayacak. Cumhurbaşkanı'mız iyi fiyat söyledi, borçların ötelendiğini açıkladı. Ancak faizsiz öteleme talep ediyoruz" diye konuştu. Kayseri Tarım Müdürü Mustafa Şahin ise soğuk hava ve kuraklığın yol açtığı hasar tespit çalışmalarının 15 gün sonra sonuçlanacağını belirtti.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da "Yağış birkaç gün içinde olursa rahatlayacağız. Nohut ve mercimek yörede yeni ekildiği için sorun yok ama hububatta zarar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte
24 Mayıs 2021 08:31		 Dünyanın gözü Türk SİHA'larında
24 Mayıs 2021 07:25
Türkiye'den Çin'e 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yarın yola çıkacak
23 Mayıs 2021 11:51		 Sütteki 'pahalılık' krizine imece usulü çözüm
22 Mayıs 2021 09:13
Euro 2020 ile birlikte büyük ekran televizyonların satışı artacak
22 Mayıs 2021 08:28		 AA: Siyasi propaganda yapan muhabirin iş akdi feshedildi
21 Mayıs 2021 22:02
Kurulan ve kapanan şirket sayısı nisanda azaldı
21 Mayıs 2021 10:11		 Tarladan sofraya sistemi kurulacak
21 Mayıs 2021 07:29
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, gökyüzünde 88. yaşını kutluyor
20 Mayıs 2021 10:01		 Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
20 Mayıs 2021 07:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Balıkesir ve 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı09:25 - ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava09:24 - Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir09:23 - Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti09:22 - Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı09:21 - Bu nikahta katılım sınırı yok
09:18 - Belediyenin parasıyla romantik jest09:14 - Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle09:08 - Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı08:50 - Hacamat kazası hastanede son buldu08:44 - Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı08:36 - Bursa'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü gazetecilere saldırmaya çalıştı
08:34 - AK Parti'de MYK gündemi yoğun08:31 - Tarımın kurtuluşu dijital çiftçilikte08:27 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu08:26 - Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor08:23 - Ev sahibi incelemeden kurtulacak
08:18 - Çocuk parkları zehirsiz olsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Kadın öğretmene kadın komşularından dayak
Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor
Sınırsız termal keyfi, 4 gün kal 3 gün öde
Disiplin cezası verilmesine dayanak Kanun maddesi iptal olursa nasıl bir işlem yapılır?
Hacamat kazası hastanede son buldu
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Ev sahibi incelemeden kurtulacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu iş bitmiştir 2
som seyir füzesi 1
yelimid Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı 1
iş güvenliği 1
Huzur veren şeyler 1
mukaveme 3
21 Mayıs 2021 çin depremi 1
ferdinand 1
baş ağrısı 1
bebeğini restorandaki bir müşteriye bırakan çocuk 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İller Bankası sözleşmeli 365 personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam